调查：逾七成公众认为对失智症的包容度不够

近年来，尽管社会对于失智症的认知水平已经有所提升，但超过75%的受访者认为，新加坡对于失智症患者明显不够友好，社会仍须为去污名化、消除耻辱感做出更多努力。

新加坡管理大学与新加坡失智症机构合作开展的一项调查研究显示，关于失智症的羞耻感仍普遍存在，六成失智症患者认为自己被视作能力较弱的人，这相较于2019年首次调查时高了四个百分点。不过，感到孤独、羞耻和被拒绝的患者从72%下降至31%。

与上次数据相比，公众对于失智症的认知已有所提高，认为自己对于失智症的了解处于平均值及以下的公众由90%减至79%。

但有72%的公众会选择避开失智症患者，这比2019年时的20%有着显著增长。有47%的公众不知道该如何帮助失智症患者，并为此感到沮丧。

高达85%的受访公众希望尽自己所能帮助失智症患者改善生活，这比2019年时高了近30个百分点。

新加坡失智症机构总裁符祥明说：“过去几年里，我们做出了许多努力来减少对失智症患者及其护理人员的污名化，并且培养一个更能包容理解他们的社区。”

他说，这次的调查结果显示，失智症机构必须加强与社区伙伴和政府机构的合作，共同建立一个对失智症友好的社会。

上述调查在今年1月至3月展开，参与者包括3225名失智症患者、护工及公众，以了解社会大众对失智症认知与态度的变化。