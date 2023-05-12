本地股市周五早盘退低0.82%

美国通货膨胀放缓的数据没有让投资者的看法转乐观，多数的亚太股市星期五（5月12日）早盘走势疲软。新加坡海峡时报指数中午休市前下跌0.82%或26.61点，报3202.94点。

投资者目前关注的事项包括美国债务上限、中美两国高级别会谈、银行业不稳定和经济放缓等课题。

截至中午12时，亚太股市只有东京股市起0.85%，其余股市都退低。上海和深圳分别跌0.40%和0.39%、香港下滑0.14%、首尔、台湾和悉尼的下跌幅度介于0.05%至0.42%。

本地股市早盘的交易量8亿2165万股，交易额达6亿零984万元，上升股191只，而下跌股251只。

多数的海指成分股在早盘下挫，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）跌3.28%至1.18元、凯德投资（CapitaLand Investment）退低2.67%至3.64元、创业公司（Venture Corp）跌2.43%至15.28元。

三只本地银行股早盘都失利，星展集团跌1.42%至30.66元、大华银行跌0.82%至27.75元、华侨银行跌幅最小，0.57%，报12.23元。

上升成分股包括DFI零售集团，上涨2.14%至2.87美元、丰益国际（Wilmar International）起0.76%至3.99元、城市发展（CDL）上扬0.43%至7元。