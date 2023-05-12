6E无线网络最早9月登陆我国 网速将翻倍

公众最早可在9月用上6E无线网络，网速最高可达9.6Gbps，是现在4.8Gbps的一倍。

资讯通信媒体发展局（IMDA）在5月12日（星期五）宣布，新加坡将在6GHz频段分配500MHz的频谱供无线网络使用，以后不但网络速度更快，使用设备时也不会用滞后造成的“卡壳”问题。资讯通信媒体发展局将准备通用标准，最早可在9月让电信商带进器材。

IMDA的发言人说：“我们要为未来需求做好准备，让无线网络的速度能够赶上宽带和5G网络，让用户能够无缝地在不同网络之间切换，提升效率。更快的网络不仅能让消费者使用更加流畅，也对企业和应对自动化的需求至关重要。”

新加坡城市化密度高，对自动化的需求也在不断攀升。大量不同系统的机器人自动化，相互“对话”并合作的场景过去可能只存在于科幻小说中，但更快的无线网络或能将此景化为现实。

樟宜综合医院目前就在积极实验，让机器人分担更多的后勤工作，使护理人员有更多的时间和精力应对病患。

樟宜综合医院医疗辅助机械研发中心智能系统计划部主任余宝玲说：“在未来，更快的无线网络将能支撑大量的机器人自动化，帮助我们运送患者和物品，机器人也更智能，能和电梯对话，自动上下楼，并给任务更紧急的机器人让路。”