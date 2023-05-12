尚穆根：警方不该沦为政治工具 成为政客的替罪羊

社会如果把警察当成对立的敌人，而不是保护者，这会让警察更难执行任务，特别是在新加坡这样一个多元种族的社会。

内政部长兼律政部长尚穆根认为，新加坡警察部队不该沦为政治工具，或成为政客们的替罪羊（scapegoat），陷入社会分化的问题中，应始终保持中立，维护公信力。

他星期五（5月12日）在警方工作计划研讨会致辞时，再次强调警民信任与合作的重要性。他指出，相比欧美等发达国家，我国警方在数个民调上仍维持高信任度。

但回溯国外的紧张事件，他提醒警方须引以为鉴。“首先，警察不应该，也不可以，成为政治的工具，或是政治领导人的替罪羊。”

他以2021年美国国会山庄事件为例说，这场骚乱造成超过140名警员受伤，一人死亡，暴徒袭警擅闯民宅，还扰乱国会和盗窃，显然是一场无法被接受的暴力抗议行为。

然而，这起事件今年初却因几个电眼画面，突然被转变为“和平集会”，一些人还声称逮捕行动带有政治动机，暗指警方撒谎。

尚穆根指说：“这可能发生在任何国家。在政治权力角逐的过程中，一些人为争取政治筹码，总是可以利用身处社会前线的警察，间接造成损害。我们应试图避免这类情况，支持警方保持中立和独立。”

2019年香港爆发抗议活动，港警坚守执法，却被批评是偏袒或压迫人民，港警“亚洲最佳”的形象一落千丈。

尚穆根认为，如果没有解决住屋和生活费等问题，依赖警察来恢复法律和程序，那情况会很棘手。“如果政府没有做好处理社会断层线的工作，那么警方就将承担这一重任，因为这些社会断层最终都会演变成法律和秩序问题。”

在枪支泛滥的美国，警方执勤时高度警戒，稍有误会双方就可能擦枪走火。尚穆根指出，我国应避免这种情况。“试想一下，当你知道有同事被枪杀，不知道处理下个案件时会怎么样，能否安全回家或上班报到，你的心态会是什么？”

他也说，警员应得到公正的待遇，遇到错误的指责时，也须迅速且坚定地驳斥虚假信息。但相对而言，警员犯错时也绝不能姑息。“我们认真调查所有指控，如果发现任何不当行为，将率先采取纪律处分。”