涉多起租房骗案 警逮捕26岁男子

涉及多起租房诈骗案，26岁男子被捕后，将于星期六（5月13日）被控上法庭。

新加坡警察部队星期五（12日）发文告说，警方在星期四（11日）逮捕了一名涉嫌参与一系列租房诈骗的26岁男子。

在2023年5月1日至10日期间，警方收到了数名受害者的报案。他们称被一名网上租房者诈骗，这人通过脸书发布出租房间的广告，但在通过PayNow收到付款后就失联，没有履行承诺出租房间。

宏茂桥警署的查案人员经过调查，掌握了这名男子的身份，并于星期四逮捕他。

初步调查显示，男子相信涉及至少五起类似的租房诈骗案。

男子将在星期六被控上法庭。根据刑事法典第420节条文，诈欺罪名若成立，可面对坐牢长达10年和罚款。

警方呼吁公众采取以下措施，以免坠入租房骗局：

在确认租约前，不要支付任何预付款项，并且以支票或银行转账的方式支付押金和租金，以留下书面证明；

租房前亲自看房，确认地址的真实性，房屋的状况以及是否存在非法分租的迹象；

核实联系人的身份，以及他们与房屋的关系，尤其是没有聘有执照房地产经纪或销售人员时。

若有任何有关骗案的线索，公众可拨打警方热线1800-255-0000，或上www.police.gov.sg/iwitness提供消息。

欲了解更多防范骗案的信息，公众可浏览www.scamalert.sg或拨打反诈骗热线1800-722-6688。