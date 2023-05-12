用问卷调查骗受害者Singpass信息 4月至今五人坠骗局

警方提醒公众警惕新型诈骗模式，不法之徒以问卷调查为名，骗取受害者的Singpass个人信息，并用其开设银行户头进行违法活动。

新加坡警察部队星期五（5月12日）发出文告，提醒公众提防一种新型诈骗模式。

在这类骗案中，骗子会引诱受害者扫描Singpass的QR码，并在他们不知情的情况下授权开设银行户头。随后，骗子利用其银行户头进行违法活动。

自2023年4月以来，已有至少五人误坠此类骗局。

警方提醒公众，骗子将冒充银行员工或代表银行的营销公司，诱骗受害人参与在线问卷调查，声称完成后将给予报酬。

受害人通常会通过WhatsApp等应用收到问卷调查信息，完成问卷后，诈骗者会通过WhatsApp发送一个Singpass的QR码，声称是银行验证过程所需步骤，以获得问卷结果并支付相应奖励。

如果受害人扫描，并在Singpass应用上确认身份，就会在不知情的情况下授权骗子使用其MyInfo数据，并在其控制下开设银行户头。

这些银行户头随后会被骗子滥用，用于进行违法活动或洗黑钱转移犯罪所得。

受害者往往只有在银行通知他们户头交易异常，或在Singpass应用收件箱中收到有关其个人信息被索取的通知时，才意识到自己已上当。

警方强调，公众不应扫描任何由他人发送的Singpass QR码。

此外，Singpass不会通过短信或WhatsApp等应用发送二维码和网页链接。

公众若欲了解更多防范骗案信息，可上网或拨打反诈骗热线1800-722-6688查询，或到https://go.gov.sg/even-safer-singpass了解如何保护Singpass户头。