副总理兼财政部长黄循财今天起访华

我国副总理兼财政部长黄循财将于5月13日至17日访华，他将与中国总理李强、副总理丁薛祥等高层官员会面。

根据新加坡总理公署发布的文告，黄循财是应丁薛祥之邀访华，他将到访上海和北京。这是黄循财首次以副总理身份访华。

访问上海期间，黄循财将与中共上海市委书记陈吉宁和市长龚正会面，并和旅居上海的新加坡人见面。在北京期间，他将分别与李强、丁薛祥、中共中央组织部部长李干杰，以及中国财政部长刘昆会面。

随同黄循财访华的有国家发展部长李智陞、外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖、人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈、贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，以及总理公署、外交部和财政部官员。

黄循财在2019年8月至今年4月担任新加坡—上海全面合作理事会的新方联合主席。他在担任国家发展部长兼财政部第二部长时，曾在2018年4月陪同李显龙总理访问中国。

过去半年来，新中高层逐步在疫情后恢复面对面交流。李总理去年11月在亚太经济合作组织（APEC）经济领导人会议期间，在泰国曼谷与中国国家主席习近平举行会谈，并在今年3月底访华。新中关系在李总理访华期间，升级为全方位高质量的前瞻性伙伴关系。外交部长维文医生今年2月也对中国进行正式访问。