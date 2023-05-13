高文出现兹卡病例 环境局全面检查 沟渠积水疑有伊蚊幼虫

实龙岗路上段一带的高文区出现三起兹卡病例，国家环境局派人到高风险地区进行全面检查，并发现沟渠积水内有疑似伊蚊幼虫。

约30名环境局人员星期六（5月13日）早上分组在高文（Kovan）高风险地区进行全面检查，一些人负责检查周围私宅区住家，部分人则负责周边环境检查，包括检查垃圾桶、沟渠、花园内是否有积水。若发现积水，就会喷洒灭蚊油。

工作人员在排水沟发现一处积水，并在水中发现疑似伊蚊幼虫，水中发出阵阵臭味。（邬福梁摄）

其中一组人在实龙岗路上段一家社会服务组织外围排水沟发现一处积水，并在水中发现疑似伊蚊幼虫，水中发出阵阵臭味。小组已在沟渠内喷洒灭蚊油，并收集沟渠水中幼虫样本回实验室检验是否为伊蚊幼虫，日后会跟进调查。

工作人员也到住家检查花园内的花盆积水情况等，并提醒居民小心防范蚊子滋生。

环境局人员朝发现疑似伊蚊幼虫的沟渠内喷洒灭蚊油，降低伊蚊滋生的危险。（邬福梁摄）

在其中一户私宅工作的诺维塔（32岁，女佣）说，环境局人员上午来检查屋子，并侧重检查花园花盆和室内积水，也告知她附近出现三起兹卡病例。

“我会确保雇主家中花盆等处没有积水，防止伊蚊滋生。环境局大概每两个月就会来住家进行一次例行检查，家中也常备有除蚊剂。我也因此很放心。”

居民陆惜莲（76岁，退休）听到附近出现三起兹卡病例后感到担心，她认为要防止兹卡病毒扩散，除了靠环境局外，也应该靠居民共同努力。

“环境局的全面检查让我很放心。但单靠环境局灭蚊是不足够的，每个居民都应该确保花盆等常积水区域没有积水，共同努力减少兹卡病例。”

环境局人员用手电筒检查沟渠积水内是否有疑似伊蚊幼虫。（邬福梁摄）

卫生部和国家环境局星期五发联合文告说，高文出现的三起兹卡病例中，两人目前在家中养病，一人住院治疗但情况稳定，三起病例都不是孕妇。

环境局建议住在高文一带的居民，尤其是孕妇，监测自己的健康状况。如果出现兹卡病毒的感染症状应求医，并将住家和工作场所地址告知医生。

兹卡病毒感染的症状包括发烧、红疹、关节疼痛、头痛和结膜炎（俗称红眼症）。虽然罕见，但孕妇感染兹卡，可能导致新生儿患小头症。