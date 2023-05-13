国际专家团肯定我国发展女皇镇保健区的方向　

新加坡正步入超老龄化社会，由政府委任的女皇镇保健区国际专家团建议，本地社会对人口老龄化的观念应从“挑战重重”，改为“机会处处”，政府可通过教育和社会基础设施的投资，让不同年龄的人发挥潜力并做出贡献。

女皇镇保健区（Health District @ Queenstown）试验计划是在2021年宣布推出。计划由建屋发展局、国立大学医学组织、新加坡国立大学和多个公共与私人以及民间机构合作落实。女皇镇保健区将通过改善环境规划及加强预防保健服务等，让年长者能在熟悉的环境中安享晚年。

计划宣布后，数个机构已开始试行各项措施。由英美和日本顶尖大学学者组成的女皇镇保健区国际专家团，负责为保健区的发展提供咨询。专家团本月召开首次会议。

建屋局、国大医学组织以及国大星期六（5月13日）联合发布文告，宣布专家团的建议。

根据文告，专家团肯定女皇镇保健区计划所采取的工作方向。专家也建议新加坡全国上下改变对老龄化社会的思考方式。

专家认为，与其将老龄化社会视为一个充满医疗挑战的问题，新加坡可以借此机会改变人们的生活、工作、学习，以及进行休闲活动的方式。

专家团建议，我国政府可继续对终身学习、志愿服务、工作环境和性质，以及社会及实体环境基础设施等方面进行投资，支持新加坡人发展能力，让各年龄层的人都能为社会做出贡献。

研究显示，协助人们预防疾病以及提升能力，可以让人终身受益。要落实这个目标，则必须从多方面推动整体社会改变思维，抗衡老年歧视问题，并且认同不同年龄人士的潜力。