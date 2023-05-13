“保持清洁 新加坡”运动 打破最多人一起捡垃圾纪录

炎炎夏日下，4801名公众聚集在F1维修大楼等地，在新加坡清洁日活动上，齐心协力地创下了“最多人参与的多地点清洁活动”，以及“最多人参与的单地点清洁活动”两项新纪录。

配合2023年“保持清洁，新加坡”（Keep Clean, Singapore!）运动的开幕礼，公共卫生理事会星期六（5月13日）举办了历来最多人同时参与的捡垃圾活动。

早上9时，活动由中区市长潘丽萍启动后，由参与者组成的人群浩浩荡荡地出发，走向各自负责的区域。他们一同拿起夹子和塑料袋，捡起一路上看到的饮料包装、树叶、手纸等垃圾。

参与者来自新加坡理工学院、工艺教育学院、教育部和民防部队等机构。其中，新加坡理工学院共有1000名学生参与，人数最多。

新加坡理工学院学生钟雨轩（19岁）受访时说：“参与清洁活动不仅可以为环境尽一份力，还是一个提醒自己养成并保持好习惯的机会。”

教育部长陈振声受邀出席活动并在致辞时提到，维持新加坡干净整洁除了保持良好的城市面貌，吸引外来投资者等外部目的之外，还应该是国民心怀下一代，且发自内心的修养。

另外，公共卫生理事会与教育部联办的“保洁新加坡学校漫画创作比赛”，去年吸引了来自30所学校的近200名参赛者。

首10名获奖者星期六也出席颁奖典礼，其中南洋女子中学校的吴敏妍（17岁）和吴敏萱（15岁）分别获得两个组别的冠军。