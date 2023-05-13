李显龙总理星期天起访问南非和肯尼亚

李显龙总理将从星期天（5月14日）至星期二（16日）访问南非，并在17日续程前往肯尼亚访问三天。

总理公署星期六（13日）发文告宣布总理出访的消息时指出，这是李总理首次对南非和肯尼亚进行正式访问。

肯尼亚总统府（何家俊摄）

李总理将在南非立法首都开普敦同南非总统拉马福萨（Cyril Ramaphosa）和副总统马沙蒂勒（Paul Mashatile）会面，并出席两人分别为他设的正式午宴和晚宴。拉马福萨和李总理将在一个商务圆桌论坛上，同新南两地的商界代表举行座谈会，李总理也会出席一场招待会与旅居当地的海外新加坡人交流。

在肯尼亚首都内罗毕，李总理将出席肯尼亚总统鲁托（William Samoei Ruto）为他设的正式午宴。

陪同李总理出访的包括外交部长维文医生、通讯及新闻部兼卫生部高级政务部长普杰立医生、贸工部兼文化社区及青年部政务部长陈圣辉、议员维凯和佳馥梅，以及总理公署、外交部、通讯及新闻部、贸工部和新加坡企业发展局的官员。新加坡工商联合总会也组成商界代表团，到南非和肯尼亚考察。

李总理出访期间，国务资政兼国家安全统筹部长张志贤将从5月14日至17日出任代总理，副总理兼财政部长黄循财则会在18日至19日出任代总理。