陈笃生医院为全科医生 开办课程介绍社会资源

配合健康SG计划的推出，陈笃生医院与社区伙伴合作为大巴窑区的全科医生开办课程，向他们介绍医生可利用的社会资源，以便为居民提供更全面的治疗和护理。

陈笃生医院与社区组织“关怀机构”（Care Corner）星期六（5月13日）在大巴窑4巷的关怀机构活跃乐龄中心举办课程，向在大巴窑区服务的全科医生分享年长者护理的最新资讯，并介绍区内的护理社区（Communities of Care）计划，以及全科医生可动用的医疗和社会服务资源。

计划的其中一个项目名为“Stronger Together”，通过营养教育、慢性病管理、体能锻炼和社会心理支持，多管齐下解决年长者虚弱的问题。参与护理社区计划的医生可推荐年长病患参与计划，降低他们因跌倒引起的并发症而死亡的风险。

关怀机构可向全科医生合作了解区内被忽视的疏忽、虐待、社会孤立和心理健康问题案子，全科医生也可将有需要的年长者转介到关怀机构的活跃乐龄中心或其他护理服务机构，让机构协助监督年长者的健康需求，以及帮助年长者建立社会联系，例如参与娱乐活动和志愿服务。

为支持这项计划，陈笃生医院将在本月试行电子转诊系统，让全科医生能更有效将病患转诊至医院专科服务、跟踪复诊的进度，以及向专科医生获取病患的最新病情，以确保病患能持续获得护理。全科医生也能根据居民的状况和兴趣，通过系统向他们推荐社区计划和活动。