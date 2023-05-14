巴西立一带公寓失火 80余人疏散

白沙一私人公寓单位的卧房，疑因易燃物体引发火患，约80人紧急疏散。

这起火患发生在星期天（5月14日）早上10时20分左右，地点是巴西立连路的涟漪湾（Ripple Bay）公寓第10座大楼的11楼单位。

《联合早报》读者拨打热线通报时说，事发单位的窗口冒出滚滚浓烟，火势相当惊人。

记者赶抵达现场时，火势虽已扑灭，但从窗口望进失火单位，可以看到卧房已被烧得一片焦黑，窗口被烧毁，外墙和楼上单位卧房的窗口也被熏黑。

住在事发单位对面座的黄姓女居民（33岁，幼教老师）告诉记者，星期天早上大约10时30分，有人突然在公寓微信聊天群中发视频和留言，指有单位着火，她当时也不敢怠慢，赶紧带了女儿下楼，以策安全。

“来到公寓大门时，我看见有两名40多岁的华人女子抱在一起哭，她们看起来惊慌失措。”

黄女士说，据她了解，失火单位的屋主，事发时刚好站在公寓楼下的侧门。看着不断冒出浓烟的单位，屋主根本无能为力，只能焦急地等待民防人员前来灭火。

住在事发单位楼下六楼的居民陈慧恩（25岁，建筑助理）说，事发当时虽不见明火，但在阳台晾衣服的母亲却注意到有灰屑不断落下，不久后便听到邻居说楼上着火。

陈慧恩和母亲在约早上10时35分下楼时，游泳池附近已经站着30余名居民，人数还一直在增加。新加坡民防部队随后抵达现场，上楼灭火。

新加坡民防部队受询时说，当局抵达现场时，上述单位的其中一个卧房失火，随即用一支水枪和三个压缩空气泡沫（CAF）背包将火扑灭。

据了解，火患很可能是住户在失火单位里点燃香棒引起的。

民防部队也提醒公众防范类似火患，不要把易燃照明材料，如未熄灭的烟蒂、蜡烛、茶灯、油灯等，放置在无人看管的地方。

没人在这起事故中受伤，失火原因还有待进一步调查。