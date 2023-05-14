庆祝母亲节 总统总理部长献上祝福

星期天（5月14日）是母亲节，哈莉玛总统、李显龙总理和各位部长贴出祝福，祝愿每一位母亲节日快乐，并衷心称赞他们的付出。

哈莉玛总统写道：“母亲是我们的支柱。她们的力量、无私以及她们为家庭做出的无数牺牲，让她们在我们心中占有特殊的位置。母亲总为孩子提供最好的，这也是为什么我们与她们之间的情感纽带是独一无二的。”

Happy Mother’s Day to all mothers, mothers-to-be and the mother figures that hold a special place in our hearts! They... Posted by Lee Hsien Loong on Saturday, May 13, 2023

李显龙总理在贴文说：“母亲是我们是我们最大的鼓励者和支持者。她们鼓励的话语、微笑、牺牲、关怀和爱让我们成为了今天的自己。我们珍惜她们在我们身边的时候，也在她们离去时怀念她们。”

副总理兼财政部长黄循财上载了自己一周岁的照片，并且在视频中配文“对世界而言，您是一位母亲。对于我们的家人来说，您就是全世界。”

Happy Mother's Day! Found this old picture of me celebrating my 1st birthday, and made this video tribute to my mother, and to all our amazing mothers who mean the world to us! Posted by Lawrence Wong on Saturday, May 13, 2023

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明发贴文说：“今天，我们向许多的母亲致敬。她们为我们的家庭、社区和国家做出了不可估量的贡献。不可否认的是，做母亲是一种多方面的体验；包括养育孩子，以及学习、成长和适应为人父母的挑战。”

主管回教事务部长马善高在脸书上写道：“感谢所有母亲和扮演母亲的人，感谢你们对家人无私的爱和关怀。我鼓励各位今天抽出时间，感谢在我们生活中出现的女性，并与你所爱的人一起创造回忆！”

此外，贸工部长颜金勇、教育部长陈振声、永续发展与环境部长傅海燕等部长也在脸书发表母亲节祝福贴文。