庆祝母亲节 总统总理部长献上祝福

霍锡凭

更新 /
更新 / 2023年5月15日 10:38 AM
发布 /
发布 / 2023年5月14日 4:29 PM
每年5月的第二个星期天是母亲节，许多国人都会在这一天慰劳家中的母亲或妻子，借此感谢她们为家人的付出。（特约张荣摄）
每年5月的第二个星期天是母亲节，许多国人都会在这一天慰劳家中的母亲或妻子，借此感谢她们为家人的付出。（特约张荣摄）

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星期天（5月14日）是母亲节，哈莉玛总统、李显龙总理和各位部长贴出祝福，祝愿每一位母亲节日快乐，并衷心称赞他们的付出。

哈莉玛总统写道：“母亲是我们的支柱。她们的力量、无私以及她们为家庭做出的无数牺牲，让她们在我们心中占有特殊的位置。母亲总为孩子提供最好的，这也是为什么我们与她们之间的情感纽带是独一无二的。”

李显龙总理在贴文说：“母亲是我们是我们最大的鼓励者和支持者。她们鼓励的话语、微笑、牺牲、关怀和爱让我们成为了今天的自己。我们珍惜她们在我们身边的时候，也在她们离去时怀念她们。”

副总理兼财政部长黄循财上载了自己一周岁的照片，并且在视频中配文“对世界而言，您是一位母亲。对于我们的家人来说，您就是全世界。”

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明发贴文说：“今天，我们向许多的母亲致敬。她们为我们的家庭、社区和国家做出了不可估量的贡献。不可否认的是，做母亲是一种多方面的体验；包括养育孩子，以及学习、成长和适应为人父母的挑战。”

主管回教事务部长马善高在脸书上写道：“感谢所有母亲和扮演母亲的人，感谢你们对家人无私的爱和关怀。我鼓励各位今天抽出时间，感谢在我们生活中出现的女性，并与你所爱的人一起创造回忆！”

此外，贸工部长颜金勇、教育部长陈振声、永续发展与环境部长傅海燕等部长也在脸书发表母亲节祝福贴文。

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