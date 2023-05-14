张志贤：社区和宗教组织为促进社会团结扮演重要角色

社会团结能让新加坡更坚韧地面对和克服任何危机。社区和宗教组织在这过程中扮演重要角色，促进社群之间的相互了解和尊重，以及与能造成社会分裂的势力相抗。

代总理、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤星期天（5月14日）在慈济57周年庆和浴佛大典上致辞时提醒，社区和宗教组织在维系社会和谐方面可做出的积极贡献。他说，新加坡这个多元种族、多元宗教社会的团结与和谐来之不易。

张志贤以新加坡对抗冠病疫情的经历为例说，很多国家在疫情中变得更分裂。但新加坡的社会团结和凝聚力是我国应对冠病疫情的关键因素。

“尽管我们在应对疫情的过程中也面临许多困难，庆幸的是，新加坡从这个疫情中变得更加团结。这是了不起的。”

不过这份社会和谐和团结不应被视为理所当然。张志贤说：“社区和宗教组织在促进社群之间的互相了解和尊重，以及对抗能分裂社会的影响，扮演重要的角色。保持我们的社会团结能让我们更坚韧地面对和克服任何危机。”

慈济每年5月的第二个星期天举行三节合一，也就是佛诞节、母亲节和全球慈济日的庆祝活动。今年也是活动因疫情停办三年后复办。

庆祝活动于武吉甘柏体育场举行，3000多人在活动上参与浴佛典礼。其中近2000名志工和人员也排成一个同心圆和两个半月的队形。队形中间的同心圆象征“立体琉璃同心圆”，同心圆里也排出“TC57”字样，为慈济57周年志庆。

新加坡宗教联谊会的六个宗教代表也在活动上一同为世界和平祈福。六个宗教分别是兴都教、佛教、道教、耆那教、回教和巴哈伊教。