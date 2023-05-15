投资者对美国债务上限危机的担忧不散，华尔街股市上星期五（5月12日）集体收低，纳斯达克指收低0.35%，标普500指数滑落0.16％，道琼斯工商指数跌0.03％。

由于受到美股表现拖累，新加坡海峡时报指数星期五闭市退低0.65％或21点，报3208.55点。

以下是星期一（15日）可关注的股票：

1.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）开盘前要求暂停交易，具体原因有待公布。

2.克伦威尔欧洲房地产投资信托（Cromwell European REIT）开盘前公布今年第一季度业绩，显示指示性每单位派息（DPU）同比下滑5.8%，至3.9欧分；总营收上扬4.2%，至5477万欧元（约7957万新元）；净房地产收入（net property income）同比上扬3.6%，至3365万欧元。

3.吉宝企业在闭市后披露，旗下吉宝置业全面脱售独资子公司Flemmington Investments的计划被终止。买卖双方和其他相关方都同意终止脱售协议，但吉宝企业没有透露原因。

4.吉宝基础设施信托优先献售单位（Preferential Offering Units）获得超额认购。配售额为2亿4961万个单位，认购额达到167.2％。

5.星狮地产（Frasers Property）的私宅项目瑞雅嘉苑（Rivière）售罄。这个位于若锦街（Jiak Kim Street）的公寓于2019年5月推出，有455个住宅单位售罄，当年的开盘每平方英尺价格从2580元起。

6.新科工程（ST Engineering）开市前公布了今年第一季度业绩，显示公司营收同比增长13%，至23亿元；截至3月31日，总订单额达到254亿元；借款由65亿元减至59亿元，其中57%是固定利率。

7.贤能集团（LHN）发布文告表示将派发每股0.01元的免税中期股息，派息日为6月21日。