纪念李光耀百岁冥诞10元硬币 即日起开放订购

新加坡金融管理局推出纪念已故建国总理李光耀百岁冥诞（LKY100）的10元硬币，仅限新加坡公民和永久居民订购，硬币售价为10元，每人只限五枚。

金管局星期一（5月15日）发文告说，发行硬币是为了向李光耀致敬，他的战略眼光、果敢和不屈不挠的精神，使新加坡从区域贸易港口，变成全球制造、商业和金融中心，为所有新加坡人创造了机会。

LKY100硬币即日起开放订购，到6月9日截止，订购网站为https://go.gov.sg/lky100coin-order。

订购需求量如果很大，可能导致购买者无法获得所要的订购量，但金管局将确保每人可获至少一枚硬币。

LKY100硬币为金色，采用铝青铜铸造，直径30毫米，比现行第三系列一元流通币的24.65毫米稍微大22%。

订购网站详列订购步骤，暂无须付费。从今年8月中起，购买者将获短信通知，确定成功订购到的硬币枚数，领取的时段和银行。

金管局提醒，短信不含付款链接，也不会要求付款，购买者到银行领取硬币时才须付款。

上网订购时需要援助的公民或永久居民可前往民众俱乐部或联络所，淡滨尼天地（Our Tampines Hub）或榜鹅综合社区中心（One Punggol）的ServiceSG一站式服务中心，寻求工作人员的协助。