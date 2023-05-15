李总理：非洲能给新加坡带来许多发展契机

新加坡在南非有很多朋友，与他们保持联系、增进友谊，加强日益增长的经济联系是非常重要的。

在南非立法首都开普敦进行三天正式访问的李显龙总理，当地时间星期天（5月14日）傍晚在一场海外新加坡人的招待会上发言时做出以上表示，并指出虽然新加坡和非洲过去的关系没有那么紧密，但非洲其实能给新加坡带来许多的发展契机。

他说：“非洲有很多亮点，有很多新的发展，充满了活力。现在也有越来越多的新加坡人到非洲发展业务，一些人来到了之后就决定住下来，在新领域开拓新的道路，创立新的企业。”

出席招待会的总共有近60名新加坡人，其中约有一半常驻非洲。除了在南非发展的新加坡人，出席者也有从津巴布韦、博茨瓦纳，以及李总理去年曾到访的卢旺达赶来参加的。

出席招待会的海外新加坡人当中，年纪最小的是抱在妈妈Chloe Duthie（右）怀里的11周大女婴Emma，图为她们与Chloe的丈夫David（左），以及到访的李显龙总理合影的情况。（何家俊摄）

2010年起就搬到开普敦居住的脚车公司负责人张翠芬（41岁）在招待会上受访时介绍，除了开普敦之外，旅居南非的新加坡人也住在约翰内斯堡以及伊丽莎白港等城市。

在开普敦经营脚车店的“南非新加坡人”脸书群组负责人张翠芬（左三），在招待会上同李显龙总理（左一）交流。（何家俊摄）

张翠芬也是“南非新加坡人”脸书群组负责人之一。她说，旅居南非的新加坡人逐年增加，在冠病疫情前还会举行国庆日、农历新年和开斋节聚会，大家一起下厨以解思乡之愁。

陈玉凤（58岁）则从1995年就在美丽风景的吸引下到南非创业。她目前是奢侈品零售企业GMT的总裁，是某服装和某手表品牌在南非的经销商，在最大城市约翰内斯堡的闹市桑顿（Sandton）区以及开普敦，都设有专卖店。

陈玉凤回忆，她初到南非的时候，当地的种族隔离政策刚结束不久，被人们视为南非国父的曼德拉也才刚获选出任首位黑人总统。“很多事情开始改变，过去处于劣势的黑人逐渐开始成为国家的主人翁，这些变化就在我们眼前发生。”