李总理：非洲能给新加坡带来许多发展契机

陈可扬

开普敦报道

更新 /
更新 / 2023年5月15日 1:01 PM
发布 /
发布 / 2023年5月15日 7:00 AM
李显龙总理当地时间星期六（5月14日）上午抵达南非立法首都开普敦，当晚在位于维多利亚和阿尔弗雷德滨海区的桌湾酒店举行海外新加坡人招待会。  （何家俊摄）
李显龙总理当地时间星期六（5月14日）上午抵达南非立法首都开普敦，当晚在位于维多利亚和阿尔弗雷德滨海区的桌湾酒店举行海外新加坡人招待会。  （何家俊摄）

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新加坡在南非有很多朋友，与他们保持联系、增进友谊，加强日益增长的经济联系是非常重要的。

在南非立法首都开普敦进行三天正式访问的李显龙总理，当地时间星期天（5月14日）傍晚在一场海外新加坡人的招待会上发言时做出以上表示，并指出虽然新加坡和非洲过去的关系没有那么紧密，但非洲其实能给新加坡带来许多的发展契机。

他说：“非洲有很多亮点，有很多新的发展，充满了活力。现在也有越来越多的新加坡人到非洲发展业务，一些人来到了之后就决定住下来，在新领域开拓新的道路，创立新的企业。”

出席招待会的总共有近60名新加坡人，其中约有一半常驻非洲。除了在南非发展的新加坡人，出席者也有从津巴布韦、博茨瓦纳，以及李总理去年曾到访的卢旺达赶来参加的。　

出席招待会的海外新加坡人当中，年纪最小的是抱在妈妈Chloe Duthie（右）怀里的11周大女婴Emma，图为她们与Chloe的丈夫David（左），以及到访的李显龙总理合影的情况。（何家俊摄）

2010年起就搬到开普敦居住的脚车公司负责人张翠芬（41岁）在招待会上受访时介绍，除了开普敦之外，旅居南非的新加坡人也住在约翰内斯堡以及伊丽莎白港等城市。

在开普敦经营脚车店的“南非新加坡人”脸书群组负责人张翠芬（左三），在招待会上同李显龙总理（左一）交流。（何家俊摄）

张翠芬也是“南非新加坡人”脸书群组负责人之一。她说，旅居南非的新加坡人逐年增加，在冠病疫情前还会举行国庆日、农历新年和开斋节聚会，大家一起下厨以解思乡之愁。

陈玉凤（58岁）则从1995年就在美丽风景的吸引下到南非创业。她目前是奢侈品零售企业GMT的总裁，是某服装和某手表品牌在南非的经销商，在最大城市约翰内斯堡的闹市桑顿（Sandton）区以及开普敦，都设有专卖店。

陈玉凤回忆，她初到南非的时候，当地的种族隔离政策刚结束不久，被人们视为南非国父的曼德拉也才刚获选出任首位黑人总统。“很多事情开始改变，过去处于劣势的黑人逐渐开始成为国家的主人翁，这些变化就在我们眼前发生。”

1995年就被美丽风景吸引到南非创业的陈玉凤（右二），目前是某服装和某手表奢侈品牌在当地的经销商。（何家俊摄）

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