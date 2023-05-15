本地股市星期一早盘微跌0.11％

因市场对美国债务上限危机的担忧笼罩，华尔街股市上星期五（5月12日）集体收低。亚洲股市星期一开盘涨跌不一，市场情绪谨慎，新加坡海峡指数微跌。

上海和台湾股市在早盘阶段领跌，海指截至中午12时下滑3.51点或0.11％，报3205.04点。

15只海指成分股下跌，云顶新加坡（Genting Singapore）、凯德投资（Capitaland Invest）和DFI零售集团（DFIRG），午休前分别下滑5.41％、1.93％和1.75％。

另一方面，10只成分股上涨，领涨的是泰国酿酒（Thai Beverage）、胜科工业（Sembcorp Industries）和丰树工业信托（Mapletree Industrial Trust），泰国酿酒涨幅为1.7％，后两者涨幅均为0.86％。

中国央行中国人民银行（PBOC）星期一（5月15日）宣布将维持利率不变，并将到期的中期政策贷款展期。中国将在星期二公布月度工业生产、零售销售和固定资产投资数据。

澳大利亚证券行Pepperstone研究主管韦斯顿（Chris Weston）认为，鉴于中国经济数据是与去年还处于疫情封锁时期相比，因此若出现大幅同比提升则并不令人意外。不过，最近中国的一些进口、生产价格指数（PPI）等数据表现不佳，引发了一定程度的担忧。

同样在本周，美国联邦储备局主席鲍威尔将于星期五发表讲话。市场认为，当前利率已经是峰值，并预计将于今年年底降息70个基点。上周公布的美国4月消费者价格指数（CPI）和PPI数据双双回落，为美联储暂停加息提供了空间。

目前市场最担忧的还是美国债务上限问题和银行业危机，美国总统拜登预计将于本周二就联邦政府债务上限问题再次与国会两党领袖会谈，讨论提高上限的可能性以避免灾难性违约的发生。