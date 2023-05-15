黄循财与中共上海市委书记陈吉宁会面

正在中国访问的我国副总理兼财政部长黄循财，星期一（5月15日）上午在上海与中共上海市委书记陈吉宁会面。

这是黄循财第一次与陈吉宁见面。黄循财在开场白中说，他曾在2018年陪同李显龙总理访华时到过上海，之后一直希望再来，但过去三年因疫情限制难以成行。此次访问中国，便决定在去北京前先到上海。

黄循财把上海比作中国改革开放的先锋（vanguard）。他说，相信新沪两地也能成为新中建立“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”的先锋，为两国间开展更振奋人心、更具开创性的合作项目探路。

陈吉宁称曾担任新加坡—上海全面合作理事会联合主席的黄循财为“上海人民的老朋友”，并感谢黄循财选择上海作为此次访华的第一站。

陈吉宁说，新中双边关系在李显龙总理访华期间升级为“全方位高质量的前瞻性伙伴关系”，为深化沪新合作进一步指明方向。“我们会在两国领导人达成的共识下，进一步深化新加坡和上海之间的合作。”

陪同黄循财参加会见的包括外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖，人力部兼国防部高级政务部长扎吉哈，贸工部兼文化、社区及青年部政务部长刘燕玲，新加坡驻华大使陈海泉等。

陪同陈吉宁参加会见的有上海市委常委、市委秘书长张为，上海市政府外事办公室副主任刘光勇，以及中国驻新加坡大使孙海燕等。

今年59岁的陈吉宁此前是北京市长，他在2022年10月的中共二十大后进入中央政治局，随后接替升任政治局常委的李强，出任上海市委书记。