【东运会】我国花剑佩剑一金一银 追平上届金牌总数

新加坡在女子花剑与男子佩剑均打入柬埔寨东南亚运动会团体决赛，收获一金一银，在总金牌数追平上届成绩。

我国女子花剑队在半决赛以45比22力擒泰国，决赛派出黄颉歆、章可美和戴妤玲，成功以45比23战胜越南，连续三届斩获金牌。

越南在半决赛经历一番苦战才以45比35打败菲律宾，菲律宾队中实力最强的卡坦坦因伤缺阵，团队实力大减，无缘复制上届成绩。

这是黄颉歆在本届东运会获得的第二枚金牌，她在数日前的花剑个人赛收获卡坦坦退赛礼，获得冠军。

男子佩剑方面，我国男队在上届的河内东运会收获铜牌，此役在半决赛挑战有个人赛冠军沃拉坤坐镇的泰国，四位选手陈韦佐、卢韦豪、罗凯玮和施卓睿表现出色，在比赛开局就建立领先优势。尽管最后登场的沃拉坤放手一搏，将比分从34比40追至41比43，罗凯玮没有再浪费机会，连续获得两分助团队以45比41挺进决赛，缔造比上届更好的成绩。

我国男队史上首次打入男子佩剑团体决赛，最后登场的罗凯玮顶住对手反扑获得最终胜利。（李冠卫摄）

男子佩剑队打入决赛，也是新加坡历来最好的成绩。

在决赛迎战卫冕冠军越南，陈韦佐、罗凯玮和施卓睿轮流上阵，以31比45不敌对手，收下银牌。

如此一来，新加坡目前以6金2银6铜暂居击剑项目排行榜榜首，在金牌总数上追平去年在河内所缔造历史最佳成绩（6金4银5铜）。