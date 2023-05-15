卫生部调高女性冻卵年龄至37岁

为促进本地生育率，当局决定将女性合法冻卵年龄上限从35岁上调至37岁。

2022年新加坡女性发展白皮书宣布除了病理原因外，35岁以下的女性可自愿进行选择性冷冻卵子（Elective Egg Freezing，简称EEF）的新政策，并最迟于今年7月1日实施。

卫生部和社会与家庭发展部星期一（5月15日）联合发布文告称，最近本地和海外的研究和数据表明，对于37岁以下的女性，冻卵受孕的成功率是相对平稳的。

鉴于此，当局决定向有意接受冻卵的女性和卵子捐赠者的年龄上限从35岁提到37岁。这一政策变动将随着辅助生育条例和EEF的实施而生效。

被问及调高年龄上限背后的原因和考量，内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲说，“结婚生子是一个非常私人的决定，我们希望通过调高冻卵年龄，给女性更多的选择。”

孙雪玲指出，有些女性在年轻时没有遇见合适的伴侣，可是这不代表她们不希望在未来能够组建家庭，生儿育女。

“科学是一直在发展的，如果在不久的将来，我们得到明确的数据能够证明成功率，我们也有可能考虑再度上调年龄上限。”

竹脚妇幼医院生育医药部门主任兼资深顾问医生纳德拉吉副教授（Sadhana Nadarajah）指出，去年白皮书发布后，陆续有许多32岁以上的女性来询问冻卵的相关事项。

纳德拉吉说：“向往生育的熟龄女性一般会在35岁时，产生焦虑和紧迫感，这一调整可以让他们有更多时间尝试冻卵。”

不过，她也指出，35岁以下的女性一般需要储存10到15个卵子，就有70%的概率能够成功受孕，而35岁到37岁的女性则需要20到25个卵子。