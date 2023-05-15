星期一本地股市横摆 闭市微升0.19%

美国债务上限谈判取得一些进展，总统拜登对提高债务上限有信心，市场相信最终能达成共识，亚太股市星期一（5月15日）普遍上升。新加坡海峡时报指数闭市微升0.19%或6.17点，收报3214.72点。

海指全天有14亿7000万股转手，交易额8亿8807万元， 上升股285只，下跌股271只。

辉立证券首席股票经纪李俊升接受访问时说，海指在5月的10个交易日当中下跌了七天，与亚洲其他主要股市的表现是一致的。股市表现疲弱的其中一个原因是中国重开边境可能带来的正面影响并不如预期，中国经济放缓的消息也在亚太股市回荡。

海指成份股升多跌少， 14只上扬、六只持平、10只下滑。

香港置地（Hongkong Land）起1.79%至4.54美元，升幅最大、胜科工业（Sembcorp Industries）涨1.51%至4.72元、怡和合发（Jardine C&C）上扬1.0%至34.33元。

领跌的云顶新加坡（Genting Singapore）下跌7.21%至1.03元、DFI零售集团退低1.40%至2.81美元、丰树物流信托（Mapletree Logistic Trust）滑落1.16%至1.71元。

亚太其他股市普遍收高，除了台湾股市跌0.18%之外，其他股市都有0.10%至1.75%的升幅。悉尼股市升幅最小，香港股市的升幅则最大。