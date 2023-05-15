携逾3万新元印尼盾图入境 两印尼女子被拦截

两名印度尼西亚籍女子被指携带总值超过3万5600新元的印尼盾入境，在关卡被移民与关卡局拦截，转交由新加坡警察部队调查。

移民与关卡局星期一（5月15日）在脸书发文说，移民局人员本月10日在港湾中心渡轮码头进行X光扫描时，从两名印度尼西亚籍女子随身携带的物件搜出三叠印尼盾现金。

根据贴文，这三叠用塑料袋包裹着的现金，分开藏在两个手提箱和一个背包内。当局表示，被搜出的印尼盾总值超过3万5600新元。有关案件事后已交由警方跟进调查。

两名印度尼西亚女子携带总值超过3万5000新元的印尼盾入境。（取自移民与关卡局脸书）

这是移民局过去三天里，第二次在脸书发布有人违例携带超额现金入境的消息。在本月13日，移民局在脸书发文表示，一名马来西亚籍女子4月25日入境时，将超过2万新元现金藏在汽车驾驶座中间的储物箱。

根据条例，凡携带超过2万新元现金（或等值外币）出入境时都必须申报，申报过程无须付费，但未申报者将抵触贪污、贩毒和严重罪案（没收利益）法令。未申报者罪成最高可罚款5万元，或面对最长三年的监禁，或两者兼施。

移民局也提醒，公众可上ICA网站了解更多关于申报过程的资料。