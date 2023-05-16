星期二可关注的股票　

投资者密切关注美国两党关于美国联邦政府债务上限问题的谈判进展，华尔街股市隔夜集体收高，纳斯达克指收高0.66%，标普500指数上扬0.3％，道琼斯工商指数涨0.14％。新加坡海峡时报指数星期一（5月15日）闭市微升0.19%或6.17点，收报3214.72点。

以下是星期二可关注的股票：

1.马可波罗海业（Marco Polo Marine）在2023财年上半年净利同比下滑46%，至580万元；营收上扬102%，至5590万元；息税折摊前盈利（EBITDA）大涨167%，至1550万元。

2.太平星开发公司（Pacific Star Development）发布的2023财年第三季度业绩更新显示，集团在本季度净亏1554万元，营收仅为218万7000元。

3.墨丘利资本投资（Mercurius Capital Investment）公布的截至今年3月31日的中期财务报表显示，公司在今年前三个月净亏164万元，营收为668万8000元。

4.惠胜置地（Hatten Land）发布的2023财年第三季度业绩显示，公司净亏1894万令吉（约563万新元），营收达50万令吉。

5.亚洲集团控股（Asiatic Group Holdings）预计，截至今年3月底的2023财年集团会出现净亏损。主要是因为金融资产的减值、应付罚息的计提和令吉兑新元贬值所影响。

6.伟盛（GS Holdings）闭市后公布，截至今年3月底首三个月，公司的净亏损同比减少60%，亏损额20万5000元，每股亏损0.11分，去年同期的每股亏损是0.27分。

7.新加坡航空（SIA）闭市后公布，包括旗下廉价航空公司酷航（Scoot），4月份的总载客量比去年同期增加85.5%，达270万人。新航4月的载货和邮件量则减少11.2%至6880万公斤。

8.华联医疗（OUE Healthcare）星期一的文告说，它在中国江苏省常熟市的第一间合资医院星期一正式启用。永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生和苏州市长吴庆文为这家医院共同主持启用仪式。这家100个床位的妇产科医院——常熟中国招商局力宝妇产科医院，是由华联医疗的合资公司中国招商局力宝医院管理（深圳）公司（CM Lippo）经营。它是常熟市第一家私人妇产科医院。CM Lippo是华联医疗与中资企业招商局集团子公司各持50％股权的合资公司。