本地股市星期二早盘下滑0.05%

投资者期待美国两党将就提高美国债务上限达成协议，华尔街股市星期一（5月15日）集体收高。亚洲股市星期二（16日）早盘涨跌互现。投资者消化了中国公布的主要经济数据，尽管市场预期中国经济增长将进一步反弹，但这些数据低于预期。

早盘阶段中，日本股市起0.3％，香港股市起0.4％，但上海和澳大利亚股市分别跌0.3％和0.2％。

新加坡海峡时报指数截至中午12时则下滑1.65 点或0.05％，报3213.07点。

在海指成分股中，13只下滑，其中香港置地（HongkongLand）、凯德投资（Capitaland Invest）和创业公司（Venture Corp）领跌，跌幅分别为2.86％、1.4％和1.05％。11只成分股上涨，城市发展（CityDev）、扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）和胜科工业（Sembcorp Ind）领涨，午市前分别上扬1.71％、1.68％和1.48％。

目前距离美国政府可能出现资金短缺的情况仅剩两周多一点的时间。瑞士银行财富管理（UBS Wealth Management）预计，随着美国债务上限争议的最后期限临近，市场将出现更多波动，尤其是短期美国国债。

摩根大通（JPMorgan Chase & Co.）的科拉诺维奇（Marko Kolanovic）同样警告称，美国债务上限僵局是威胁股市前景的又一个不利因素。

虽然人们普遍认为美国国会两党会最终达成协议，但共和党众议院议长麦卡锡星期一警告称，工作人员级别的会议“根本没有成果”，他们“离达成结论还差得很远”。据悉，共和党方面要求削减开支作为条件，民主党则要求采取其他财政紧缩措施，但遭共和党拒绝。

星期一发布的纽约制造业指数创自2020年4月以来最大跌幅，彭博社旗下研究机构“彭博经济”（Bloomberg Economics）的分析师认为，本周的数据可能会进一步凸显经济疲弱走势，让美国联邦储备局的鸽派基调更加坚定，尽管目前通胀水平仍让人担忧。

亚洲方面，投资者正在密切关注中国央行的举动，中国央行连续第六个月向金融体系注入更多长期流动性的举措或为疫情后的经济增长带来提振。