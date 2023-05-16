华侨银行为六行业企业客户制定去碳化目标

华侨银行（OCBC）为六个行业的客户制定去碳化目标，同时宣布不为2021年之后获得批准的上游石油与天然气项目提供融资。

华侨银行星期二（5月16日）作出上述宣布，这是集团致力于在2050年以前协助客户达到净零排放的承诺之一。

这六个行业是电力、油气、房地产、钢铁、宇航以及船运。

集团指出，这六个行业的客户温室气体排放密度最高，占华侨银行的企业与商业银行贷款42％。

其中针对油气行业的客户，集团除了制定绝对减排目标，即2030年以前减排35％，集团也宣布不为2021年之后获得批准的上游油气项目提供融资。

为了确保银行能达到2050年的目标，华侨银行为2030年设定了中期目标。银行将定期评估这些目标，至少每五年一次。

集团表示将发展不同的可持续发展融资方案以协助客户转型。集团行政总裁黄碧娟在记者会上指出，截至今年3月31日，华侨银行已承诺提供470亿元可持续发展融资。集团的目标是在2025年以前提供500亿元相关贷款。

回应《联合早报》询问华侨银行会否调高提供可持续发展融资的目标时，黄碧娟强调，关键不在承诺的总额，而是已经放款的可持续发展融资占整体贷款的比率。

她说：“我们的这项比率已经达到11％。相较于其他同样披露了这个数据的银行，我们的占比肯定更高。”

集团为企业客户制定了去碳化目标，黄碧娟认为，可持续发展的融资需求将增加。

