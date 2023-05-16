调查：我国小四生阅读能力全球居首

一项全球学生阅读能力调查显示，新加坡小学四年级学生的阅读能力居全球之首。不过，喜欢阅读的本地小四生却逐年减少，表示“非常喜欢阅读”的学生比率在2021年下降至51%，是十年来新低。

2021年度“全球学生阅读能力进展研究”（Progress in International Reading Literacy Study，简称PIRLS）星期二（5月16日）公布调查结果。

这项调查自2001年推出以来，每五年进行一次，旨在了解各个国家或地区小四学童的阅读能力。研究评估学生阅读能力的方式包括看互动的数码阅读篇章后回答问题，以评估学生在信息时代中的阅读、解释和分析网络信息的能力。

最新一轮研究涵盖57个国家及地区。来自本地183所小学的6719名小四生，于2020年10月至11月参与研究。研究测试新加坡学生的英文阅读能力。

调查结果显示，新加坡学生的整体表现最佳，以587分的平均分数位居榜首，第二名和第三名的教育体系分别是爱尔兰（577分）和香港（573分）。

这是我国首次登上榜首，2016年的调查涵盖50个国家及11个地区，我国学生排名第二；2011年的调查共有45个国家及地区参与，我国学生排名第四。

教育部星期二发布文告指出，尽管冠病疫情扰乱了学习和生活，但我国学生的阅读能力平均分数从2016年的576分，提高至2021年的587分。我国也是调查自2001年展开以来，唯一在过去20年中持续进步的教育体系。

不过，喜欢阅读的本地小四生却逐年减少，表示“非常喜欢阅读”的学生比例在2021年下降至51%，是十年来新低。2016年和2011年的数据分别为55%和60%。

教育部说，阅读兴趣下降并不是新加坡独有的现象，这可能是因为过去十年出现了其他形式的娱乐和内容形式，如社交媒体的迅速发展所造成。