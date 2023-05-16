陈振声：学校须推动创新与协作

胡洁梅

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更新 / 2023年5月16日 4:41 PM
发布 /
发布 / 2023年5月16日 4:09 PM
陈振声为莱佛士书院讲座主讲时，提到学校应扮演的角色，并鼓励莱院分享创新点子，让整个教育体系获益。（关俊威摄）
陈振声为莱佛士书院讲座主讲时，提到学校应扮演的角色，并鼓励莱院分享创新点子，让整个教育体系获益。（关俊威摄）

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学校须勇于开创先锋，支持学生发挥潜能，通过创新并分享最佳作业方式来创造新价值，同时培养有魄力和服务精神的领袖。

教育部长陈振声星期二（5月16日）为莱佛士书院讲座主讲时，提到学校应扮演的角色，并鼓励莱院分享创新点子，让整个教育体系获益。

莱院今年庆祝创校200年，也是莱院校友的陈振声概述莱院的历史，以及在不同阶段面对的挑战。莱院创校150年时正是我国独立初期，国家面临经济与社会等挑战。莱院当时也面对须修复战争时被征用的校舍的艰难任务、得重新聘用并培训教师来填补离职人员等。

时隔50年，在庆祝创校200年之际，我国则面对中美紧张关系乌克兰战争人口老龄化气候变化等所带来的不确定因素。

他强调，尽管无法控制外部地缘政治和经济环境，但我国有人民作为最宝贵的资产。学校须开创先锋，让每个人有实现潜能的希望。莱院于1990年成为本地首所自主学校，由此也加强了创新的教育模式。

他举例说，莱院在2017年扩大寄宿计划，让同属校群的学校学生参与，让不同学校的学生有机会交流。此外，莱院学生也通过“可持续城市挑战”活动向小学生倡导可持续发展，启发他们做出改变。

陈振声说，莱院具前瞻性的点子不能只惠及该校的学生，也应包括其他学校的更多学生。莱院有责任引领他人，与其他学校分享好点子，让整个教育体系获益。

他提醒在场者，个人成就不只是靠一个人的努力取得，也包括一路上其他人给予的帮助，因此有能力的人应更多地回馈社会。

学校之间通过课程辅助活动和“德育在于行动”（Values in Action）计划等，分享社会资本。以莱院为例，校方今年与十所小学展开督导计划，让莱院生为有经济困难的小四至小六生提供学业指导，当他们的友伴。

他也指出，要推动创新，人民须培养跨文化的视角与技能，我国才能成为区域与世界的桥梁。学校须让学生认识世界，向区域其他地方学习。教育部也在检讨人文课程，加强学生对亚洲和亚细安的认识，鼓励学生学习亚细安语言。

他鼓励莱院继续开放给各背景的学生，包括来自区域与海外的学生，培养扎根本土且有环球视野的学生。

学校也须培养有魄力和远见，肯服务社会的领袖。莱院创校以来培养无数校友，他们在各领域服务。陈振声举例曾任公共工程局局长的陈川炳、残疾人士协会创办人如恩（Ron Chandran-Dudley），为此鼓励在场的学生回馈社会。

除了莱院师生，300多名来自68所学校的学生也出席了这场讲座。

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