陈振声：学校须推动创新与协作

学校须勇于开创先锋，支持学生发挥潜能，通过创新并分享最佳作业方式来创造新价值，同时培养有魄力和服务精神的领袖。

教育部长陈振声星期二（5月16日）为莱佛士书院讲座主讲时，提到学校应扮演的角色，并鼓励莱院分享创新点子，让整个教育体系获益。

莱院今年庆祝创校200年，也是莱院校友的陈振声概述莱院的历史，以及在不同阶段面对的挑战。莱院创校150年时正是我国独立初期，国家面临经济与社会等挑战。莱院当时也面对须修复战争时被征用的校舍的艰难任务、得重新聘用并培训教师来填补离职人员等。

时隔50年，在庆祝创校200年之际，我国则面对中美紧张关系、乌克兰战争、人口老龄化和气候变化等所带来的不确定因素。

他强调，尽管无法控制外部地缘政治和经济环境，但我国有人民作为最宝贵的资产。学校须开创先锋，让每个人有实现潜能的希望。莱院于1990年成为本地首所自主学校，由此也加强了创新的教育模式。

他举例说，莱院在2017年扩大寄宿计划，让同属校群的学校学生参与，让不同学校的学生有机会交流。此外，莱院学生也通过“可持续城市挑战”活动向小学生倡导可持续发展，启发他们做出改变。

陈振声说，莱院具前瞻性的点子不能只惠及该校的学生，也应包括其他学校的更多学生。莱院有责任引领他人，与其他学校分享好点子，让整个教育体系获益。

他提醒在场者，个人成就不只是靠一个人的努力取得，也包括一路上其他人给予的帮助，因此有能力的人应更多地回馈社会。

学校之间通过课程辅助活动和“德育在于行动”（Values in Action）计划等，分享社会资本。以莱院为例，校方今年与十所小学展开督导计划，让莱院生为有经济困难的小四至小六生提供学业指导，当他们的友伴。

他也指出，要推动创新，人民须培养跨文化的视角与技能，我国才能成为区域与世界的桥梁。学校须让学生认识世界，向区域其他地方学习。教育部也在检讨人文课程，加强学生对亚洲和亚细安的认识，鼓励学生学习亚细安语言。

他鼓励莱院继续开放给各背景的学生，包括来自区域与海外的学生，培养扎根本土且有环球视野的学生。

学校也须培养有魄力和远见，肯服务社会的领袖。莱院创校以来培养无数校友，他们在各领域服务。陈振声举例曾任公共工程局局长的陈川炳、残疾人士协会创办人如恩（Ron Chandran-Dudley），为此鼓励在场的学生回馈社会。

除了莱院师生，300多名来自68所学校的学生也出席了这场讲座。