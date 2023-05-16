新宁会续约 新增绿色发展和现代服务业领域合作

新加坡和南京签订谅解备忘录，继续新加坡—南京重点项目合作委员会（简称新宁会）合作，并新增了在绿色发展和现代服务业领域的合作。

担任新宁会新方联合主席的新加坡永续发展与环境部兼人力部高级政务部长许宝琨医生，与宁方联合主席、南京市长陈之常星期二（5月16日）在新宁会第十次会议上签订谅解备忘录。这是新宁会2012年成立以来，双方签署的第四份谅解备忘录。

本次新宁会在新加坡-南京生态科技岛举行，这是疫情以来的首次线下会议，也是许宝琨疫后首次出访南京。

许宝琨在会议发言中说，近年来南京和新加坡的合作关系稳定发展，南京在医疗、交通、服务、能源和科技创新等领域，都对新加坡企业具有吸引力，新加坡-南京生态高科技岛也是双方可持续发展和绿色解决方案的试验基地。

他提到，疫情之下新加坡与南京之间的贸易往来依然强劲，2022年的贸易总额约为13亿美元（约17.3亿新元）；截至2022年底，新加坡在南京有500多个项目，累计实际投资额达36亿美元。

许宝琨说，此次签订的谅解备忘录，除了强调双方在生态科技岛建设、贸易与投资、科技与创新、民间交流等多个领域的现有合作外，也将新增绿色发展（green development）与现代服务业（modern services）两个合作领域。

许宝琨说，新加坡—南京重点项目合作委员会的合作机制，为双方的合作带来了许多成效。他说：“今天我们见证了新宁会第十周年的里程碑，我深信新加坡与南京的合作必将更进一步、再攀高峰。让我们携手加深现有的合作，并开拓新领域的发展。”

本次会议由许宝琨和陈之常共同主持，参会的还有近30名新加坡企业和商会代表。许宝琨和陈之常在会议召开之前，先一同参观生态科技岛并举行会晤。