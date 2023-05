杨莉明：政府拨款资助不影响媒体编辑决策的独立自主

遇到看法与政府不一致的时候,本地媒体会撰写评论表达不同的观点。政府不会借由拨款资助来影响编辑决策的独立自主,因为这将危及媒体与公众间的信任,导致媒体产品缺乏公信力而被读者忽视。

通讯及新闻部长兼内政部第二部长杨莉明,星期二(5月16日)为资深媒体人丹尼尔(Patrick Daniel)的新书发布会致辞时,谈到政府和本地媒体之间的关系。

她说,如同所有关系一样,政府和媒体间的关系并非没有矛盾,通过持续的管理,如今已取得成功。

政府过去多次提到重视本地媒体在国家建设方面扮演的角色。就此,杨莉明说,在这个动荡的时期,第四代领导人寄望媒体在国家建设中发挥作用,协助团结新加坡人。

她以冠病疫情举例说,政府抗疫跨部门工作小组定期召开记者会,公布最新的发展和坦率地回答媒体提问,让本地媒体能以准确和易懂的方式,把信息呈现给公众。这不意味着记者和政府在所有关于疫情的问题上看法一致,媒体有时也会写评论表达不同的观点。

目前,本地两大媒体公司——新传媒和新报业媒体信托都获得政府资助。

谈到这是否会改变政府和媒体的关系时,杨莉明说:“我们不认为危害传统媒体与公众建立起来的信任,能够带来什么价值。如果他们创造的产品缺乏公信力,就会被读者忽视。”

丹尼尔曾在2021年至2022年间,出任新报业媒体的过渡期临时总裁。他去年初以“新加坡政策研究所—纳丹系列讲座”第11任主讲人的身份,发表了三堂讲座。

这次出版的新书《新加坡媒体的管理:坚持到底》(Stewardship of the Singapore Media: Staying the Course)收录了他过去三讲的内容。