三种产品含强效药用成分 男子服用后呈不良反应

本地一名30多岁男子通过本地网络平台购买了一款“保健”产品，服用后出现剧烈头痛。经医生诊断，发现头痛情况是因产品所含有的成分所致。

卫生科学局星期二（5月16日）发布文告，指出网上销售的三款产品含有强效药用成分，其中的成分包括治疗阳痿的药物他达那非（tadalafil）、类固醇以及西布曲明（sibutramine）。这三种产品分别是“Lorenxo Delicious Pure Chocolate Supplement”、“DND Rx9”以及“Mofa Coffee”。

“DND Rx9”里含有强效类固醇，长期服用可能导致身体无法自主生产类固醇。（卫生科学局提供）

当局建议正在服用“DND Rx9”的公众尽快就医。“DND Rx9”里含有强效类固醇，长期服用可能导致身体无法自主生产类固醇。在没有医疗监督下冒然停止使用产品可能导致原有病情加重或是引发其他严重戒断症状。

同时，卫生科学局也建议公众立刻停止服用“Lorenxo Delicious Pure Chocolate Supplement”, 以及“Mofa Coffee”，若身体感到不适应立刻就医。

一名30多岁的男子网购“Lorenxo Delicious Pure Chocolate Supplement”，并在服用后出现剧烈头痛。（卫生科学局提供）

图为“Mofa Coffee”，卫生科学局建议服用这款产品的公众若身体不适，须立刻就医。（卫生科学局提供）

本地一名30多岁的男子网购“Lorenxo Delicious Pure Chocolate Supplement”，并在服用后出现剧烈头痛。医生诊断后认为头痛情况是产品所含有的成分所致。卫生科学局测试产品后发现此成分为他达那非，是用来治疗阳痿的处方药。若没在适当医疗监督下服用，可能会对身体产生严重的不良反应。