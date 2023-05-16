李显龙总理：新加坡乐与南非成为发展伙伴

南非是非洲大陆最大的经济体之一，也是二十国集团成员。新加坡非常高兴能够成为南非的发展伙伴。

到访南非立法首都开普敦的李显龙总理，当地时间星期二（5月16日）下午在南非总统官邸图因休斯（Tuynhuys）参加正式欢迎仪式，以及同南非总统拉马福萨举行联合记者会。

李总理在联合记者会上指出，南非是新加坡在撒哈拉以南非洲合作范围最广泛的伙伴，而这个伙伴关系以坚实的经济联系作为基础。在南非的新加坡企业，业务范围涵盖农业贸易、城市解决方案、旅店、制造、港口与物流，以及创新科技领域。

配合李总理出访，一个由17家新加坡企业组成的代表团也抵达南非考察。李总理说：“这些企业对于在南非寻找商机以及与同行建立长期伙伴关系感兴趣，我也期待记者会结束后，与总统先生一起参加商界圆桌讨论会。”

李总理认为，在加强两国之间的互联互通方面，新加坡和南非可以做得更多，比如有更多航班服务、更多贸易与投资、更多数码联系，以及更多的民间交流。

李总理在发言中也回顾了新加坡和南非邦交的历史。1992年，建国总理李光耀访问南非，隔年两国就建立了正式的外交关系。南非首名黑人总统曼德拉1997年也访问新加坡。新加坡植物园入口处的一棵巨型可乐果树（Giant Cola Tree），当时被指定为曼德拉总统到访的纪念物。

这棵巨型可乐果树仍然高大挺拔，李总理指出，这正如两国友谊与合作关系继续加强和成长。“我期待同拉马福萨总统以及他的政府继续合作推进双边关系，并邀请拉马福萨总统再次访问新加坡。”

拉马福萨已经接受了李总理的邀请。

拉马福萨在发言时透露，他同李总理会面时，就南非对俄罗斯与乌克兰冲突的立场进行了说明。他也宣布，自己代表六名非洲国家领导人分别向俄罗斯总统普京以及乌克兰总统泽连斯基，提交了一份俄乌冲突的非洲和平献议，并将派出代表团同俄乌双方接触。

李总理也重申了新加坡的立场。他说，新加坡和俄罗斯仍是朋友，但是新加坡从原则上无法接受俄罗斯的做法，因此必须清楚地表达反对，无论入侵者是任何一方。

新加坡和南非16日也签署了两项谅解备忘录，在人力资源发展和资讯通信业展开合作。我国外交部发出的文告指出，与人力资源发展有关的谅解备忘录，强调了两国在这个领域的共同信念，并展现了新加坡与非洲继续保持接触的承诺。