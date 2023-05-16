诈骗新招数 骗子让受害者下载假ScamShield手机应用

钓鱼诈骗手法又有新招数，不法之徒会先诱导使用安卓手机的公众下单购买食物，并在公众发现银行账号出现未经许可的交易记录后，冒充银行职员，促公众下载仿冒的ScamShield手机应用，以盗取更多受害者信息。

新加坡警察部队星期二（5月16日）发文告警惕公众一种关于下载仿冒ScamShield手机应用的新钓鱼诈骗手法。此手法针对的是使用安卓手机的公众，这群特定的“目标”会在社交媒体平台，如脸书看到关于售卖食品的广告。

当受害者通过WhatsApp联系对方时，对方便会发出链接给受害者，让他们通过此链接下单和付款。受害者下单付款后，就会发现自己的银行账号或信用卡出现未经许可的交易记录。

这时，不法之徒便会冒充银行职员，声称要来针对该未经许可的交易记录进行跟进调查。骗子会以保护受害者为名，让受害者通过一个链接下载仿冒的ScamShield手机应用，骗子会坚持链接上的手机应用才是“正版”，并提醒受害者切勿从官方应用商店（Google Play）下载。

警方提醒，公众不应从第三方网站或来路不明的网站下载手机应用，因为这可能会导致手机被安装恶意软件（malware）。当局也说，欲知更多关于在安卓设备下载ScamShield的资料，公众可上 https://www.scamshield.org.sg/setup-guide/查询。

如果有任何与这类罪行相关的情报，或者怀疑自己遇上骗子，公众可拨警方热线1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness，提供线索，所有资料都将保密。