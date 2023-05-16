咖啡厅二楼排烟管起火 40人疏散

实龙岗花园一间咖啡厅的排烟管起火，40名员工和顾客紧急疏散。

火患发生在星期二（5月16日）早上11时05分左右，地点在实龙岗花园大道一间咖啡厅二楼。失火的据知是咖啡豆烘焙机的排烟管。

《联合早报》记者在中午时分赶到现场时，火势已被扑灭，原本的咖啡香没了，取而代之的是一股浓浓的烧焦味。

失火单位隔壁是一间韩式烧烤店，老板娘何妙云（52岁）受访时说，火患发生时，她和员工正在店里吃饭，一股浓烟突从位于烧烤店后方的厨房灌进来。“我们立刻跑到厨房查看，发现原来是隔壁的咖啡厅起火。”

她也说，咖啡厅员工事后有说，火势是从二楼烧起的，但具体发生什么事，咖啡厅员工就不清楚了。

咖啡厅在中午12时40分恢复营业，记者上门想多了解情况，但员工仅说他们事发后便疏散到外头，不清楚发生什么事。

新加坡民防部队回复《联合早报》询问时说，当局在11时05分接到咖啡厅失火的通报，火势涉及一台咖啡豆烘焙机的排烟管。消防人员到场后拉了一条水管将火扑灭，咖啡厅里约40人也在消防车抵达前自行疏散。没有人在事故中受伤。

初步调查显示，火势疑是排烟管过热引起的。当局因此提醒公众，尤其是摊贩们，在烹饪时要时刻关注、确保炉灶附近和抽油烟机的通风口没有油渍，并每年至少清理和维修抽油烟机一次，以防失火。