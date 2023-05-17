喜忧参半的经济数据、疲弱的企业盈利，以及在华盛顿进行的债务上限谈判影响了投资者情绪，美国星期二（5月16日）隔夜股市全面下滑。道琼斯工商指数领跌1.01％，标普500指数和纳斯达克指数分别下滑0.64％和0.18％。

亚太股市星期三（17日）开盘时涨跌不一，除了韩国和日本分别上扬0.12％和0.36％，悉尼下滑0.67％。

新加坡海峡时报指数星期二小幅下跌0.68点或0.02％，闭市报3214.04点。

以下是星期三值得关注的股票：

1. 凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）开市前宣布，私下配售新股吸引了新和现有机构、合格和其他投资者的强烈需求，信托决定将发行规模从4亿5000万元提高至5亿元，发行约1亿8335万新股。新股发售价为2.727元，比星期一成交量加权平均价（VWAP）低5.1％。信托在开市前也要求恢复交易。

2. 新科工程（ST Engineering）星期二闭市后宣布，全资子公司STE TransCore Holdings将发行总值5亿美元（约6亿7000万新元）的三年票据，票据的固定年利率为4.125％。这些票据预计在5月23日发行，并在2026年5月23日到期。所筹集的款项将用于为未偿还的短期美国商业票据进行再融资。

3.达辉（Delfi）星期二闭市后发布的第一季业务报告显示，截至3月底公司经调整的息税折摊前盈利（EBITDA）上涨24.5%至2550万美元（约3407万新元）。在公司产品销量增加的带动下，公司营收增长20.8%至1亿6080万美元。

4.新加坡航空公司（SIA）星期二闭市后发布截至今年3月底的全年业绩显示，集团全年转亏为盈，取得成立76年来的最高年度净利，达到21亿5700万元，扭转了上财年的9亿6200万元净亏。集团隔了三年再度派发年终股息，每股28分，加上去年底派发的每股10分中期股息，全年派息38分。集团全年每股盈利35.6分，逆转前一财年的每股亏损16.2分。集团全年营收增加133.42％至177亿7500万元，营业盈利26亿9200万元，扭转前一财年的6亿1000万元营业亏损。