义顺咖啡店失火 64人疏散

义顺组屋楼下的咖啡店深夜失火，64人疏散，所幸无人受伤。

这起火患发生在星期二（5月16日）凌晨12时40分，地点是义顺72街第747座组屋楼下的咖啡店。

民防人员当时强行破门进入咖啡店展开灭火行动，并使用一支水枪将火势扑灭。

火势源自厨房的物品，起火原因还在调查中。

内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期二在脸书贴文说，他目前人在国外，但他已通过视讯联系受影响的居民，基层领袖和义工也第一时间拜访了居民，所幸住在咖啡店楼上单位的居民没有受到影响。

也是义顺集选区议员的费绍尔说，他和团队联系了咖啡店的负责人，“他们将安排清洁工作，并将与摊主接洽有关赔偿的事宜”。

贴文指出，摊主蒙受的损失都将由保险承担，义顺市镇会也会在必要时帮忙清洁工作。