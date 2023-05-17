义顺咖啡店失火 64人疏散

义顺组屋楼下的咖啡店深夜失火，64人疏散，所幸无人受伤。
这起火患发生在星期二（5月16日）凌晨12时40分，地点是义顺72街第747座组屋楼下的咖啡店。
民防人员当时强行破门进入咖啡店展开灭火行动，并使用一支水枪将火势扑灭。
火势源自厨房的物品，起火原因还在调查中。
内政部兼国家发展部政务部长费绍尔副教授星期二在脸书贴文说，他目前人在国外，但他已通过视讯联系受影响的居民，基层领袖和义工也第一时间拜访了居民，所幸住在咖啡店楼上单位的居民没有受到影响。
也是义顺集选区议员的费绍尔说，他和团队联系了咖啡店的负责人，“他们将安排清洁工作，并将与摊主接洽有关赔偿的事宜”。
贴文指出，摊主蒙受的损失都将由保险承担，义顺市镇会也会在必要时帮忙清洁工作。
A fire broke out at Block 747 last night. About 64 people were evacuated from the block. Thankfully, no injuries were...Posted by Assoc Prof Muhammad Faishal Ibrahim on Monday, May 15, 2023