本地股市星期三早盘跌0.84％

美国债务上限谈判，以及一系列喜忧参半的经济数据影响投资者情绪。继美国隔夜股市全面下跌后，新加坡海峡时报指数星期三（5月17日）截至午休时下挫26.90点或0.84％，报3187.14点。

截至11时50分，亚太股市涨跌不一，台湾领涨1.06％，日本和韩国分别上涨0.86％和0.54％。悉尼、香港、上海和深圳股市的跌幅介于0.18％至0.48％。

海指成份股方面，六只上扬，三只持平，21只下滑。领跌的是凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）和吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT），分别下滑3.47％和1.85％，报2.78元和2.12元。

凯德腾飞房地产信托开市前宣布，私下配售新股吸引了新和现有机构、合格和其他投资者的强烈需求，因此决定把发行规模从4亿5000万元提高至5亿元，发行约1亿8335万新股，新股发售价为2.727元。信托星期三早上要求恢复交易。

美国财长耶伦星期二（16日）警告，美国面临“前所未有的经济和金融风暴”，寻找解决方案的时间不多，若不提高债务上限，美国政府将违约，成为历史上首次出现违约状况，导致“灾难性”后果。全球股市预计崩盘，美国经济也很有可能陷入衰退。

Nuveen负责证券市场的首席投资官玛利（Saira Malik）在与路透社的访问中说，随着美国政府违约的期限逼近，投资者可以确定的一点是，接下来会有更多不确定因素。她预计，直到谈判结果变更明朗之前，股市和固定收益市场将更波动。

Principal Asset Management首席全球策略师沙（Seema Shah）告诉彭博社，距离财政部6月1日的期限越来越近，若没有找到解决方案，这预计增加股市的波动，削减市场对美国风险资产的需求，甚至使经济更快陷入衰退。

个股消息方面，皇胜酿酒（Emperador）发文告说，公司的营收每年都在创纪录，今年第一季的营收同比增加26％，达到156亿菲律宾比索（约3亿7000万新元）。为跟上快速增长的业务步伐，公司投资于资本支出（CAPEX），扩大业务并提升机器和设施。在2023年，公司将作出70亿比索资本支出，其中60亿比索投入到威士忌业务，其余10亿比索则分配给白兰地业务。皇胜酿酒截至午盘报0.5元，无起落。