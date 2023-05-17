获额外安居津贴者逐年增加 去年1万8000首购族共获5.64亿元

随着首次购买组屋的人越来越多，获得额外安居津贴的首购族也逐年增加，去年有1万8000个住户在购买新组屋或转售组屋时，领取共计5亿6400万元的津贴。

根据建屋发展局星期三（5月17日）发表的文告，相较于2020年的1万4000个住户，每年获得额外安居津贴（Enhanced CPF Housing Grant）的首购族越来越多。

建屋局发放的额外安居津贴总额也相应增加，比起2020年的4亿5400万元，去年的总额增加了1亿1000万元。这与组屋销量增加，更多买家符合津贴资格的趋势相符。

额外安居津贴于2019年9月11日生效，平均家庭月入不超过9000元的首次购屋家庭，可享有高达8万元的津贴。月入不超过4500元的单身者，也可享有高达4万元的津贴。

2019年9月至去年12月间，建屋局共发放了15亿6000万元的额外安居津贴，惠及4万9500个住户。

建屋局指出，这些住户当中，约2万8400户（57％）是向建屋局购买预购组屋、剩余组屋，或常年开放供申购的单位。其余约2万1100户（43％）购买的是转售组屋。

有了这笔津贴以及建屋局对新组屋售价投入的补贴，去年约九成在非成熟区领取了新组屋钥匙的买家，每月只用最多四分之一的收入来偿还建屋局房贷，成熟区则有逾八成买家属于这样的情况。这意味着他们可用每月公积金缴交额应付房贷，无须动用或只用到些许现金。

至于转售组屋买家，首次购屋者除了额外安居津贴，还可获得近居购屋津贴（Proximity Housing Grant）和公积金购屋津贴（CPF Housing Grant）。去年近八成领取转售组屋钥匙的首次购屋者，同样只用最多四分之一的家庭月入偿还房贷。