李总理参加南非商团交流会 呼吁发展新伙伴关系

外部局势严重影响新加坡这类依赖贸易与投资自由流动来生存的小型经济体，希望通过吸引投资和促进出口来实现经济增长、为人民创造繁荣与就业的南非也同样受影响。

出访南非的李显龙总理，当地时间星期二（5月16日） 下午在结束对南非的正式访问之前，同南非总统拉马福萨一起参加商界圆桌讨论会。来自新加坡的17家企业代表以及南非商界代表参加了这个长达一个小时的讨论会，针对经商环境、规章制度等课题进行交流。

李总理在讨论会上分析，当前全球环境动荡不安，各国面对许多地缘政治挑战，还有一些国家将国内政治及安全方面的考量置于“双赢”贸易结果之上，使得多边贸易体系遭受冲击。

“在这样的背景下，我们的回应方式必须是继续深化彼此间的合作。不仅仅在各自的地区，也要在世界不同区域发展伙伴关系，寻找新的互利机会。”

李总理也说，南非正申请成为亚细安的对话伙伴，新加坡对此表示欢迎。

他说，包括在非洲的合作伙伴将新加坡作为启动平台，扩大它们同其他地区的商贸联系。从东南亚的角度来看，非洲也是具潜力的新经济伙伴，这个大陆的14亿人口，意味着许多经济和商业机会的存在。

南非总统拉马福萨在发言时也说，南非是进入非洲的门户，作为这块大陆上最工业化的国家，对商家也有很大吸引力。“这次的商务圆桌讨论会是很好的接触机会，让各方发现商机，以及在过去30年外交和政府层面的良好关系基础上，根据各有的优势互相取长补短。”