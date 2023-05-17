黄循财：新加坡高度重视新中互信关系

我国副总理兼财政部长黄循财说，新中两国领导层互信的良性循环推动了两国互惠和适用的合作项目；若新一代领导人能维持这种高度互信，两国将能推动双边关系向前迈进，实现把双边关系提升为高质量、前瞻性的目标。

在华访问的黄循财星期三（5月17日）在北京接受新加坡媒体采访时强调，新加坡高度重视以几代人的互信为基础建立起来的新中关系。这份信任是领导层通过多个方面发展起来的，这包括多年的关系建设、友谊，以及在多个合作项目中一起工作。

黄循财在5月13日至17日对中国进行正式访问，并在北京分别与3月履新的中国总理李强、副总理丁薛祥，以及4月上任的中共中央组织部部长李干杰等中国领导人会面。这是他首次以副总理身份访问中国，也是他首次率领国家发展部长李智陞、外交部兼国家发展部高级政务部长沈颖等第四代领导班子访华。

黄循财指出，新加坡许多第四代领导人都有在新中合作项目中工作的经验。作为第四代领导班子领军人物的黄循财曾担任新加坡—四川贸易与投资委员会联合主席、新加坡—天津经济贸易理事会联合主席，以及新沪全面合作理事会联合主席。他今年起也将和中国副总理丁薛祥一同担任新中双边合作联合委员会（Joint Council for Bilateral Cooperation，简称JCBC）联合主席。

黄循财举新中在苏州、天津和重庆的政府间合作项目为例说，两国建立个人层面的信任非常重要，这让新加坡得以和中国发展多元的合作项目。

黄循财说，新中两国领导层互信的良性循环推动了两国互惠和适用的合作项目，“若我们能维持这种高度互信，两国将能推动双边关系向前迈进，实现把双边关系提升为高质量、前瞻性的目标。”