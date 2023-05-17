拥车证提前回流市场 A组与B组成价回落

随着陆路交通管理局破例提前拨出6000张拥车证逐步回流市场，中小型汽车拥车证成价回落至9万多元，大型及豪华车成价也走软；电单车成价则翻倍增长，再次破1万元。

5月第二轮拥车证公开投标活动星期三（5月17日）下午结束，应付大众市场需求的中小型汽车（A组）拥车证成价下滑9001元（8.9％），报9万2000元。

大型及豪华车组（B组）成价下跌6365元（5.3％），报11万3034元。不过，一般用于注册B组汽车的公开组（E组）成价则起998元（0.8％），报12万5000元。

为缓和拥车证供应的波动，陆交局破例从未来三四年将注销的旧车中拨出6000张拥车证，从5月第二轮公开投标活动起，重新分配回市场供投标。这些都是之前选择延长拥车证多五年的旧车，车主须在五年到期后报销车辆，不能再延长。

本轮投标活动的A组和B组配额因此分别增加24％和15%，共计578张和453张。

电单车拥车证成价翻倍增长

另外，从本月第一轮公开投标活动起，电单车组（D组）拥车证抵押金上调至1500元，临时拥车证有效期也缩短至一个月。然而，D组成价上一轮暴跌近六成后，本轮出现价格反弹势头，飙升5600元（112％），报1万零602元。

货车和巴士组（C组）上涨1912元（2.5％），报7万7501元。