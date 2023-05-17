男子网上订购乌打 不慎坠假ScamShield钓鱼骗局

原本只是在脸书看到广告想要购买12元的乌打，男子却坠入钓鱼诈骗中，还被骗子告知切勿相信从官方应用商店下载的ScamShield手机应用，所幸最后没有损失任何款项。

新加坡警察部队星期二（5月16日）发文告，警惕公众一种关于下载仿冒ScamShield手机应用的新钓鱼诈骗手法。不法之徒会先诱导安卓手机用户下单购买食物，并在公众发现银行户头出现未经许可的交易后，再冒充银行职员，促请公众下载仿冒的ScamShield手机应用，以盗取更多受害者信息。

姜姓受害者（55岁，待业）星期三（17日）在警方安排下受访时说，他13日在脸书看到一个售卖乌打的广告，于是联系卖家并在对方指示下留下手机号码。

一名自称“Lucas”的女骗子过后联系他，他决定下单购买12元的乌打，但对方坚持要他通过一个链接下载手机应用支付三元订金。

受害者照做后发现手机下载应用后开始“不对劲”，如屏幕亮度会自动调暗，“我通知对方无法支付，并尝试删除手机应用，结果发现完全不能删除。我最后强制重置手机系统后，手机才恢复正常。”

骗子接着再次发了另一个链接给他，但还是无法成功，受害者说：“我们最终同意用货到付款的方式来购买乌打。”

隔天傍晚，受害者收到自称是银行职员的来电，说他的户头上有三笔转账没有完成。对方还声称在应用商店上下载的ScamShield手机应用可能不安全，给了他一个所谓的官方链接。

当受害者用链接下载“ScamShield手机应用”后，发现手机的屏幕亮度再度自动调暗，惊觉自己上当，立刻报警处理。他上网查看后，发现户头内真的有三笔共7万元的交易没有完成。立即打电话给银行取消信用卡以及封锁户头。

内政部兼社会及家庭发展部政务部长孙雪玲星期三也在脸书上贴文，提醒公众上述骗局。她说，骗子会坚称所提供的URL链接是合法的，并会告诉受害者不要从官方应用商店下载ScamShield应用。

警方提醒，公众不应从第三方网站或来路不明的网站下载手机应用，因为这可能会导致手机被安装恶意软件（malware）。当局也说，欲知更多关于在安卓设备下载ScamShield的资料，公众可上 https://www.scamshield.org.sg/setup-guide/查询。

