男骑士突倒地不醒 辜加警员伸援手获表扬

一名脚踏车骑士因心脏骤停突然倒卧在工业区路口，四名巡逻的辜加警员见状挺身而出，各司其职指挥往来交通，并在救护车赶到前为骑士进行心肺复苏术，成功挽救骑士的性命。

这起事件发生在3月25日上午约11时30分，地点是兀兰D工业园1街和兀兰3道的交界处。

及时伸出援手的是高级警曹长曼·库马尔（40岁）、警曹萨宾（30岁），以及二划警员吉文（28岁）和迪内希（28岁）。他们星期三（5月17日）获得民防部队颁发社区援救者奖。

巡逻组组长曼·库马尔受访时忆述，事发时一组脚踏车队伍刚好骑行路过，其中一名男子突然连人带车倒卧在马路中央，失去意识。“骑士们都吓傻了，我们趋前查看后发现伤者没有脉搏和呼吸，于是赶紧把他移至草坪安全处，以便进行心肺复苏术。”

与此同时，萨宾负责将警车停放在事发地点后方开启闪光灯，疏导交通。救护车约在六分钟后抵达，这期间吉文和迪内希轮流进行心肺复苏术，直到民防人员到场，将男子送入邱德拔医院救治。

曼·库马尔说：“我们当下其实没有多想，只是想救活男子。警队的训练让我们更懂得如何应变，得知男子获救后我们松了一口气，也很庆幸能在几分钟改变了男子的命运。”

民防部队第四分区司令吴文翰上校也颁发社区援救者奖，以及社区先遣急救员奖给另六名公众，包括5月11日在马西岭巴刹与熟食中心灭火的杂货店老板林桂金。

《联合早报》日前报道，这起火患由排油烟管着火引起，约40人自行疏散，一人烧伤送院。也是马西岭巴刹商联会主席的林桂金事发时使用九支灭火器，阻止火势进一步蔓延，直到民防人员抵达，才由消防员把火完全扑灭。