星期四开盘可关注股票

美国隔夜股市在投资者对政府能避免一场债务违约有信心而在星期三（5月17日）纷纷收高超过1%。主要股指纳斯达克指数起1.28%、道琼斯工商指数涨1.24%、标准普尔500指数上扬1.19%。

虽然对提高债务上限的谈判悬而未决，但美国总统拜登表示对国家不违约有信心。市场根据过往经验，感觉此事总能获得解决促使交投气氛转好。

本地经济数据疲软，加上隔夜美股低迷，导致新加坡海峡时报指数星期三大幅下滑40.2点或1.25%，闭市报3173.84点。

星期四（18日）已经开盘交易的悉尼股市上扬0.80%、东京起1.32%、首尔股市涨0.59%。

以下是星期四可关注股票：

* 建利控股（HS Optimus Holdings）星期三深夜发布盈利预警，公司董事局预计，截至今年3月底的2023财政年将会有净亏损。根据初步检讨未审计的全年业绩的结果，亏损主要是因为宏观因素和需求疲弱，导致销售和毛利率下降，以及外汇兑换损失。

* 膳盟食品（SunMoon Food）星期三晚间公布，截至3月底2023财年的净亏损减少36%至亏60万8000元；每股亏损0.08分。虽然营收增加9%至4237万元，但销售成本同时增长11%促使毛利率退低38%至87万8000元。

* 凯德腾飞房地产信托（CapitaLand Ascendas REIT）宣布，因市场反应良好，信托将再发行约1亿8335万新股，发行规模从4亿5000万元提高至5亿元。每股价格为2.727元，比星期一（5月15日）成交量加权平均价（VWAP）低5.1％。所得资金除了主要用来购买本地和欧洲的投资组合外，还将用于现有投资组合的重建和债务还贷。

* 优特科技国际（Oiltek International）披露，集团在印度尼西亚获得三份炼油厂开发的新合同，总价值达6210万令吉（约1844万新元），使集团累计总订单额达3亿9340万令吉。集团今年首五个月获得新合同价值约2亿1990万令吉，高于去年的1亿9610万令吉。现有合同计划在未来18个月至24个月内完成。

* 凯帆药剂国际（Hyphens Pharma）闭市后宣布与韩国制药公司Hana Pharm签署合约，将在本地开发和销售Byfavo麻醉药，作为结肠镜检查等短期医疗的镇静剂。临床数据表明，这款药物不仅起效快，还可提高对心肺的安全性。

* 新科工程（ST Engineering）的商业航空部门与中国顺丰航空成立合资公司。其中，新科工程控股占60%。合资公司将在湖北鄂州新建航空维修设施，为包括顺丰航空在内的亚洲地区货运和客运航空公司提供服务。第一个机库预计在2025年完成。