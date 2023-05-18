酒店业逾80个职位 约半数须重新设计工作

新推出的酒店业工作转型指南评估了现有87个职位后，鉴定当中40个预计须重新设计工作内容，其中七个职位如销售协调员、订房人员及客房服务协调员等，因为自动化科技的应用，须大幅更改职务。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生星期四（5月18日）为2023年酒店人力资本大会致辞时，宣布推出酒店业工作转型指南。

根据新指南，须重新设计工作的40个职位中，有33个仍需要人工执行，但可以通过科技来增强职能。这些工作包括工程师、客房部经理等，可适度重新设计工作，为员工提供新知识和新技能。

新指南由新加坡旅游局及新加坡劳动力发展局联合制定，并获得精深技能发展局、人力部、新加坡酒店协会及食品饮料及同行业工友联合会支持。

135家酒店承诺落实指南策略

根据旅游局及劳发局联合发布的文告，当局在咨询105家酒店及8所教育学府后，制定这项指南。目前已有135家、雇用超过1万8000名本地员工的酒店，承诺会落实指南上的策略，包括重新设计工作，打造一支面对未来的劳动队伍。

陈诗龙致辞时说，新指南鉴定大趋势和科技对酒店业各类工作所带来的影响，并建议企业可采用哪些策略来为工作转型。指南也概述新兴工作和酒店业雇员所要掌握的关键技能。

他指出，经历冠病疫情重挫后，酒店业正稳步迈向复苏，但借助科技、重视永续发展及重新设计工作招揽及留住人才，是酒店业能否成功转型，再度迈向荣景的三大关键。

新指南将和去年10月推出的更新版酒店业转型蓝图相辅相成，让酒店业迈向下一阶段成长时，协助酒店业为员工未来的工作，做好准备。酒店业转型蓝图旨在通过加速行业创新与技术革新、推动可持续发展并提高酒店职员技能、培养本地年轻人才，使酒店业从2020年到2025年能实现5.9％的复合年均增长率。

陈诗龙说，除非有意外状况，否则旅游业有望在2024年恢复到大流行病前水平。

数据显示，酒店业已从谷底反弹，近期表现比2019年疫前更好。今年首季，酒店日均客房收费率已升至272元，而客房平均收入也达211元。旅游局预计今年到访新加坡的国际旅客人次可达1200万至1400万，为我国带来约180亿至210亿元的旅游收益。