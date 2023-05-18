本地调查：抑郁和焦虑青少年平均一年缺课24天

本地研究显示，青少年因面对抑郁和焦虑症状，平均一年缺课24天，其中13％的人甚至缺席至少三个月。这些症状从各方各面影响他们的生活，研究团队建议加强宣导鼓励人们及早发现这类症状并寻求治疗。

这项由杜克—新加坡国立大学医学院和心理卫生学院展开的研究也揭示，受影响青少年的学习成绩下滑约63％。参与调查的家长反映，孩子们从事其他日常活动的能力同样有所下降。

研究高级作者、杜克—国大医学院教授艾瑞克·菲科斯特（Eric Finkelstein）在院方星期四（5月18日）发表的文告中说，青少年的心理健康状况若得不到治疗，实际影响将持续到他们长大成人。由于学习成绩不佳，加上其他因生病带来的挑战，他们比较难找到有意义的高薪工作。

这项于去年4月至6月间展开的调查，向991名家长询问他们1515名青少年孩子的心理健康状况。初步筛查发现，其中104名家长的4岁至21岁孩子有抑郁或焦虑症状。这些家长进一步填写了更全面询及缺课情况和学习表现等的问卷。

孩子有心理健康问题 家长年均花费逾1万元在医疗护理

结果显示，约16.2％的青少年出现抑郁或焦虑症状，但在他们当中，只有15％的人拥有医疗专业人员的正式诊断，说明许多人都并未得到治疗。

据家长反映，他们因为孩子的心理健康状况，平均一年花费1万零250元在医疗护理方面。就全国人口而言，这笔直接医疗成本预计一年达12亿元。

艾瑞克·菲科斯特指出，我国应推行筛查计划帮助儿童和成人尽早发现心理健康状况，并且更善用各类同伴互助计划，也加大努力消除对心理健康的歧视。“鉴于精神疾病在儿童与成人当中的高发率和高成本，一个成功的心理健康策略应与新加坡对抗糖尿病的战争一样紧迫。”