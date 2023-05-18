五年被130名顾客投诉 美发美容店Salon One接获警告

发出误导性广告称原价25元的剪发只需五元、草药头皮护理可预防老人痴呆症和中风等，还以高压行销手段让顾客签下配套，拥有八家店面的连锁美发美容店Salon One Beauty Salon，五年内接130名顾客投诉。新加坡竞争与消费者委员会介入调查后，美发美容店承诺停止误导性声明和高压行销配套，竞消委对公司发出警告。

根据新加坡竞争与消费者委员会（CCCS，简称竞消委）星期四（5月18日）发出的文告，这家名为Salon One Beauty Salon（简称“Salon One”）的连锁美发美容院创立于2014年，目前全岛有八家店面，地点包括宏茂桥、淡滨尼、马林百列、金文泰、武吉巴督、白沙和武吉班让。

新加坡消费者协会在2017年至2019年间，接获多起投诉指其中四家店面采取不当销售手法，消协于是将上述公司列入“黑名单”。

尽管Salon One随后与消协签署自愿遵从协议（Voluntary Compliance Agreement），但有顾客反映店家仍持续以高压手段逼迫顾客签署配套。

竞消委在2020年11月接获消协通报后，对Salon One展开调查。

消协主席杨益财在脸书贴文指出，消协从2017年1月起接获超过130起投诉。竞消委文告也显示，这八家店面采取不当的销售手法，包括抬高价格、新店开张优惠、误导性的头疗护理和压迫顾客购买配套等。

Salon One后来积极配合作出调整，拿下误导性的广告，确保职员不会压迫顾客购买配套，也为受影响的顾客作出赔偿，并承诺不会再进行不当销售。

公司董事谭雅文也承诺不会进行教唆、协助、允许或促成公司进行不公平交易。

竞消委最终接受Salon One的承诺，并对公司发出警告。

竞消委说，若Salon One违反承诺或进行其他不当销售，竞消委将进一步展开调查，必要时也会入禀法院申请禁制令。