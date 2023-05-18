国立癌症中心新楼开幕 机器人为病患递送药物

随着人口迅速老龄化和癌症患病率上升，新加坡国立癌症中心新建的24层大楼比以前的6层大楼大五倍，门诊室和化疗椅与化疗床数量接近翻倍，也启用了机器人为病患递送药物。

副总理兼财政部长黄循财星期四（5月18日）为新加坡国立癌症中心新大楼主持开幕仪式。斥资8亿2000万元建造的新楼聚集了癌症治疗、护理、康复、研究和教育设施，以满足我国未来的医疗保健需求。

新加坡国立癌症中心新大楼星期四（5月18日）开幕。新大楼从2022年12月开始逐步开展运营，自今年3月以来，所有服务已全面投入运作。（唐家鸿摄）

黄循财致辞时说，根据最新数据，每四个新加坡人中，就有一个可能在其一生中患上某种癌症。

“目前被诊断患有癌症的人中，有近40%的患者年龄在70岁或以上。因此，随着人口持续老龄化，我们可以预见会有更多人被诊断出患癌。所以，扩建国立癌症中心大楼正合时宜。”

新大楼从2022年12月开始逐步开展运营，自今年3月以来，所有服务已全面投入运作。

作为综合性癌症治疗与护理的一站式专科中心，国立癌症中心同时提供从预防、诊断、治疗到康复和安宁疗护的全套护理服务。

新中心拥有更大的门诊和护理空间，门诊室从36个增至64个，治疗室里的化疗休息椅和化疗床也从原本的55个增至108个。同时，新楼还设有三个日间手术室和两个内窥镜检查室。

新中心还启动了5个智能机器人，它们能够将准备好的化疗药物从药房送至治疗室，让护士有更多时间照顾正在接受化疗的患者。

在医疗研究方面，新楼拥有近1万平方米的研究空间，是之前的2.5倍，设有先进的研究设施，提供用于肿瘤学研究的专精新科技。