本地股市周四早盘微涨0.29%

星期四（5月18日）亚太主要股市早盘跟随美国隔夜股市上升，新加坡海峡时报指数中午休市前起0.29%或9.26点，报3183.10点，表现落后亚太其他股市。

美国总统拜登和众议院议长麦卡锡强调在月底期限前，就提高债务上限达成协议表示决心，麦卡锡还对记者说，“这周结束前有望达至共识”。投资者从这一保证中得到安慰，市场气氛转为乐观。

日本4月出口增长2.6%，加上美国晶片制造商美光（Micron）表示有意在日本投资5000亿日圆（约49亿新元）把最新紫外线造片技术带到日本的消息，鼓舞了市场士气，早盘表现领先亚太其他股市，截至中午12时，东京日经指数涨1.54%。

上海和深圳分别起0.78%和0.35%、香港升1.20%、台湾上扬1.21%、首尔和悉尼股市则起约0.50%。

本地股市早盘交易量6亿3874万股、交易额5亿零789万元，上升股283只，下跌股181只。

第一天挂牌交易的Ever Glory United Holdings，早盘表现佳，休市前报0.38元，比0.22元招股价高72%。

海指成分股多数上升，表现最好的是新科工程（ST Engineering），涨2.17%至3.76元、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）起1.82%至1.68元，扬子江船业（Yangzijiang Shipbuilding）攀高1.60%至1.27元。

下跌幅度最大的成份股是吉宝数据中心房地产投资信托（Keppel DC REIT)，下挫1.90%至2.07元、泰国酿酒（Thai Beverage）下滑0.85%至0.59元、香港置地（Hongkong Land）跌0.68%至4.37美元。